ترامب يستضيف أول مأدبة إفطار رمضانى فى البيت الأبيض الأربعاء المقبل

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من المقرر أن يستضيف أول مأدبة إفطار له فى البيت الأبيض الأربعاء المقبل بمناسبة شهر رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يستضيف فيها ترامب مأدبة إفطار بعد القرار المثير للجدل الذى اتخذه العام الماضى بعدم استضافة مأدبة الإفطار التقليدية.

يذكر أن ترامب تعرض لرد فعل عنيف العام الماضى لمخالفة التقليد الذى طبقه رؤساء أمريكيون سابقون بينهم باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون.

وتعرض ترامب لانتقادات مسبقًا بسبب تصريحاته عن المسلمين، بالإضافة إلى حظر سفر المواطنين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.