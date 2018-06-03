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تحرير 1492 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 03 يونيو 2018 11:11 م
تحرير 1492 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1492 مخالفة مرورية متنوعة و شملت367 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و72 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و92 مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو41  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 38 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و46  رخصة لمخالفة البيئة و 116 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 36 رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و33 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 37 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 51 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 34مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و42 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  5سيارات متروكة و28 مخالفة ازالة فاميه وتحرير50 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و66 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير74 مخالفة زيادة التعريفة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

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