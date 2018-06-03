تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل ابنة شقيقة زوجها فى الصف

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ربة منزل متهمة بقتل ابنة شقيقة زوجها والتخلص منها بترعة المحاجر بمركز الصف، بسبب خلافات أسرية متكررة مع والدى الطفلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة ذهبت مع زوجة خالها التى بيتت النية للغدر بها، واحتالت المجنى عليها على الطفلة، ووضعتها داخل جوال كانت أعدته سلفا بحجة إلقاء القمامة، وأغلقت على الطفلة الجوال والقتها بالترعة وعادت دونها.

وكانت النيابة العامة قد صرحت بتشريح جثمان الطفلة، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، فضلا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن والد الفتاة حرر بلاغا باختفاء ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، وخلال تلك الفترة عثر أحد عمال تطهير الترع على جثة فتاة، وحرر بلاغا بذلك، وتبين من خلال فحص بلاغات التغيب أنها ذات الفتاة "اية" المحرر محضر باختفائها.

وبالفحص والتحرى تبين أن وراء مقتل الفتاة زوجة خالها "غادة " 21 عاما، وذلك لخلافات أسرية وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت فى البداية صلتها بالواقعة وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.