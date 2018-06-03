تأجيل محاكمة الطلاب المتهمين بقتل زميلهم بالسنطة لجلسة 5 سبتمبر للحكم

الغربية - مصطفى عادل

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، تأجيل محاكمة 9 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة، لقيامهم بقتل زميلهم عقب خروجهم من المدرسة لخلافات بينهم، لجلسة 5 سبتمبر للحكم.

كان المستشار ياسر ابراهيم هندى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال كل من أحمد ا 20 سنة طالب، فؤاد ط 19سنة طالب، أحمد ع 19سنة طالب، نجيب ر19سنة طالب، محمد م 19سنة طالب، إبراهيم ا 19سنة طالب، فهمى ا 19سنة طالب، توفيق إ 18سنة بدون عمل وجميعهم مخلى سبيلهم، أحمد ر (هارب) لمحكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 35112 لسنة 2017جنايات مركز السنطة، والمقيدة برقم 2403 لسنة 2017كلى غرب طنطا. لأنهم فى يوم 14مايو 2017بدائرة مركز شرطة السنطة، قتلوا المجنى عليه محمد عبد العزيز العكش طالب عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية على قتله وانتشروا خارج المكان الذى ايقنوا سلفا خروجه منه، وما أن ظفروا به حتى جثموا فوقه وشلوا حركته وقاموا بالتعدى عليه وخنقه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق التى اودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 220، 221، 222من قانون العقوبات، وبعد الإطلاع على المادة 214من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع ضبط وإحضار المتهم التاسع وحبسه على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.

وأرفقت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت فى القضية تضمنت أقوال 9 شهود بينهم رئيس مباحث مركز السنطة التى أيدت الواقعة، بقيام المتهمين بالاعتداء على زميلهم أثناء خروجه من المدرسة وخنقه حتى لفظ انفاسه.

وجاء بملاحظات النيابة أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى محمد عبد العزيز العكش أن إصابته عبارة عن وجود انسكابات دموية تشمل عموم جانبى العنق الأمر الذى يشير إلى وجود ضغط وعنف جنائى على منطقة العنق تعزى وفاة المجنى عليه إلى الضغط على منطقة العنق لاسيما الجانبين.

ونظرت هيئة المحكمة جلسة محاكمة المتهمين اليوم الأحد وأصدرت قرارها المتقدم.