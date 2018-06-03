بيان للتيار الوطنى الحر يكشف تفاصيل لقاء حسن نصر الله وجبران باسيل

كتبت آمال رسلان

أعلن "التيار الوطنى الحر" عن اجتماع مطول عقد مساء الجمعة الماضية بين الأمين العام لـ"حزب الله" ​حسن نصرالله​، ورئيس "التيار الوطنى الحر" الوزير ​جبران باسيل،​ فى حضور مسئول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج ​وفيق صفا​.

وقال بيان التيار إنه تم التطرق فى اللقاء إلى كافة الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، حيث جرى تقييم للانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها مع أخذ كافة العبر الإيجابية والسلبية منها، وكذلك بحث موضوع تأليف ​الحكومة​ وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة بما يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة.

كما قاما ببحث موضوع ​النازحين السوريين​ ومقاومة الفساد وإعطائهم الأولوية القصوى فى العمل النيابى والحكومى القريب، وجرى الاتفاق على تصور أولى مشترك لموضوع ​محاربة الفساد​ وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك.