بعد ضبط أجهزة الغش بلجان الامتحانات.. الأمن يداهم محلات بيع الإلكترونيات

كتبت دينا الحسيني

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بشن حملة أمنية مكبرة على محلات بيع الإلكترونيات والمحمول بمنطقة رمسيس والعتبة وكذا محلات بيع الساعات ومحلات بيع إكسسوار المحمول والحاسب الآلى بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وذلك بعد قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان منذ قليل عن رصد 9 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة وواحدة باستخدام ساعة يد إلكترونية حديثة.

وقالت مصادر أمنية لـ”اليوم السابع” إن الحملة الأمنية استهدفت منذ قليل محلات البيع بمنطقة رمسيس والعتبة وشارع عبد العزيز لبيع المحمول ومحلات بيع إكسسوارات الحاسب الآلى ومحلات الموسكى والأزبكية، لفحص تلك الأجهزة بمعرفة ضباط المصنفات وضباط شرطة الاتصالات والتأكد من شرعية دخولها البلاد وضباط التهرب الضريبى.

كان قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تمكن من خلال التقنيات الفنية من رصد الحساب المسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" القائم على نشر مُشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم فى حالات الغش داخل لجان الامتحانات حيث تبين من الفحص الفنى للحساب المشار إليه إلى أن القائم عليه يدعى محمد رمضان يوسف 25 سنة محامى مقيم كفر محفوظ طامية وبمناقشته اعترف بشرائها من محل برمسيس بمبلغ 200 جنيه وبيعها للطلاب بمبلغ 300 جنيه.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد 9 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وواحدة باستخدام ساعة يد إلكترونية حديثة.

ولفت تقرير غرفة العمليات إلى أن اللجنة رقم (628) بمقر مدرسة عبد المنعم رياض ث. بنين التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية حيث تم ضبط الطلاب: (أ.ى.أ)، و(ع.أ.م.ر)، (ك.ط.ع.أ) أثناء محاولتهم القيام بالغش عن طريق استخدام جهاز الهاتف المحمول خلال فترة انعقاد امتحان مادة اللغة العربية، وضبط الطالب (ع.ا.خ.ج) خلال استخدام ساعة يد تكنولوجية حديثة فى محاولة للغش هذا بالإضافة إلى ضبط الطالب (م.أ.ع.أ) الذى قام بنشر أحد صفحات كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وقد تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

وفى بنى سويف، تم ضبط الطلاب (أ. ص)، و(أ.ش)، و(أ.ك)، (أ.م) أثناء محاولتهم الغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول باللجنة رقم (476) بمقر مدرسة ببا الإعدادية الحديثة بنين التابعة لإدارة ببا التعليمية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وفى القاهرة تم ضبط طالب بإحدى مدارس إدارة الوايلى التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بنشر أحد أجزاء كراسة امتحان التربية الدينية بعد مضى نصف الوقت تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.