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الأحد، 03 يونيو 2018 02:47 م
خالد صلاح
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بدء المؤتمر الصحفى للتعليم لعرض نتائج اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة - صور

الأحد، 03 يونيو 2018 01:46 م
بدء المؤتمر الصحفى للتعليم لعرض نتائج اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة - صور امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى
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بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفى للدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة لمتابعة سير اليوم الأول فى الامتحانات للطلبة، الذين أدوا مادتى اللغة العربية والتربية الدينية. 

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا  وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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الثانوية العامة

شاومينج

شاومينج بيغشش

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانويه العامة 2018

امتحان العربى 2018




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