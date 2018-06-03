بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء العنف فى نيكاراجوا بعد مقتل 15 فى احتجاجات

رويترز

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لإنهاء العنف فى نيكاراجوا حيث قتل 15 شخصا على الأقل قبل أيام فى احتجاجات ضد الرئيس دانييل أورتيجا وتعديلات اقترحها بخصوص الأمن الاجتماعى.

وعبر البابا خلال حديثه أمام عشرات الآلاف من المحتشدين فى ساحة القديس بطرس اليوم الأحد عن "حزنه بسبب العنف الشديد وسقوط قتلى ومصابين على يد قوات الجيش التى (تحركت) لقمع الاحتجاجات الاجتماعية. أصلى من أجل الضحايا وعائلاتهم".

وأكد البابا فرنسيس موقف الكنيسة الداعم دائما للحوار "لكن ذلك يحتاج إلى التزام فعلى باحترام الحرية وقبل أى شيء الحياة. أصلى من أجل انحسار العنف وتهيئة الأوضاع لاستئناف المحادثات فى أسرع وقت ممكن".

وقالت الشرطة يوم الخميس إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 200 يوم الأربعاء فى أحد أشد الأيام عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس دانييل أورتيجا قبل أكثر من شهر.

وندد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى نيكاراجوا بالعنف الذى وصفه بأنه "عدوان منظم وممنهج" وعلق محادثات مع الحكومة كانت مقررة يوم الخميس.