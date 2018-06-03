انهيار بصفوف الحوثيين إثر غارات التحالف العربى بالساحل الغربى لليمن

إيمان حنا

لقى 70 عنصرا من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى غارات لمقاتلات التحالف العربى ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم.

وذكرت الوكالة أنه بدعم من القوات المسلحة الإماراتية، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربى بقيادة السعودية مواقع وتجمعات الحوثيين فى مناطق شرق المشرعى والمدمن وشمال حيس فى جبهة الساحل الغربى لليمن وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الميليشيات.

وأضاف أن "ميليشيات الحوثى تلقت ضربة موجعة أربكت صفوفهم وأنهكت قدراتهم العسكرية فى ظل التقدم الميدانى المتسارع لقوات المقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجى".

وأشارت إلى أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة تمكنت من أسر 21 عنصرا من ميليشيات الحوثى، وتم العثور على عدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للحوثيين بعد فرارهم من ساحات القتال.