اليوم السابع: زيادة المعاشات 15%.. وعلاوتان للعاملين بالدولة

ينشر اليوم السابع في نسخته المطبوعة غدا الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة، من بينها زيادة المعاشات 15% وعلاوتان للعاملين بالدولة، وتقرير عن نجاح وزيرة التربية والتعليم فى اليوم الأول بامتحان الثانوية العامة،وإعلان الزمالك ضم إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلى رسميا

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