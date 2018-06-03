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الأحد، 03 يونيو 2018 09:13 م
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اليوم السابع: زيادة المعاشات 15%.. وعلاوتان للعاملين بالدولة

الأحد، 03 يونيو 2018 08:16 م
اليوم السابع: زيادة المعاشات 15%.. وعلاوتان للعاملين بالدولة عدد اليوم السابع غدا الإثنين
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ينشر اليوم السابع في نسخته المطبوعة غدا الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة، من بينها زيادة المعاشات 15% وعلاوتان للعاملين بالدولة، وتقرير عن نجاح وزيرة التربية والتعليم فى اليوم الأول بامتحان الثانوية العامة،وإعلان الزمالك ضم إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلى رسميا
 
 
 
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اليوم السابع

امتحانات الثانوية العامة

زيادة المعاشات




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