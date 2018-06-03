الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستى قادر على حمل رؤوس نووية

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نجحت الهند فى إطلاق صاروخ باليستى من طراز "أغنى 5" قادر على حمل رؤوس نووية عبر منصة إطلاق متحركة قبالة ساحل أوديشا شرقى البلاد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد عن مصادر عسكرية هندية أنه جرى إطلاق الصاروخ الذى يبلغ مداه خمسة آلاف كليومتر عبر منصة إطلاق متحركة فى جزيرة "عبد الكلام" التابعة لولاية أوديشا.

وأضافت المصادر أن الهند تمكنت فى تجربتها السادسة لإطلاق صاروخ باليستى من تسجيل نجاح كامل بعد رصده لصاروخ (أغنى 5) البالغ وزنه حوالى 50 طنا وطوله نحو 17 مترا من خلال الردارات وأجهزة التتبع ومحطات المراقبة.

يشار إلى أن صاروخ (أغنى 5) يعد الأكثر تطورا من حيث تقنيات الملاحة والتوجيه والرؤوس الحربية والمحركات ، كما أنه الصاروخ الأبعد فى ترسانة الصواريخ الهندية.