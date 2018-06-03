"المعلمين": غرف عمليات بأنحاء الجمهورية لمتابعة الثانوية ولا شكاوى باللجان

كتبت آية دعبس

قال إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، إن 315 غرفة عمليات باللجان النقابية، الموجودة بانحاء الجمهورية، بدأت أعمالها منذ صباح اليوم، مع بداية لجنة امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة 2018، لمتابعة سير الامتحانات وتأمين المعلمين أثناء تواجدهم باللجان.

وأكد شاهين، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن عرف العمليات الفرعية ستتعامل مع أى مشكلة تتلقاها على الفور من خلال التواصل مع المسئولين، ومخاطبة اللجنة المركزية المنعقدة بمقر النقابة العامة، مشيرا إلى أن عرف العمليات لم تتلق أى شكاوى مع بداية اللجان بأول أيام امتحانات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.