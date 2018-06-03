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المعاهد الأزهرية: ما نشر من إجابات على صفحات المواقع لا يخص امتحان البلاغة

الأحد، 03 يونيو 2018 06:04 م
المعاهد الأزهرية: ما نشر من إجابات على صفحات المواقع لا يخص امتحان البلاغة امتحانات المعاهد الأزهرية
لؤى على
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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى، اليوم الأحد، الامتحان فى مادتى البلاغة والاستاتيكا، وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان بنين وفتيات المرج وبنين محمود طلعت الفقى، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالقطاع أنه تم نشر صفحتين فارغتين بلا إجابة من ورقة امتحان البلاغة بعد 5 دقائق من بداية اللجنة، مع الوضع فى الاعتبار أن ما نشر من إجابات على صفحات المواقع الإلكترونية لا يخص امتحان البلاغة، ولا علاقة لامتحان الأزهر الشريف بما نشر على هذه المواقع.

وأوضحت غرفة المتابعة خلال تقريرها أن لجنة المتابعة ضبطت طالبًا بلجنة سنهور المدينة فى مادة البلاغة ومعه أوراق مصورة فى مادة البلاغة وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية، كما تم ضبط طالب بلجنة أبو مندور فى مادة البلاغة ومعه أوراق خاصة بالمادة وتم تحرير محضر وإحالته للشؤون القانونية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بيلا فى مادة الاستاتيكا ومعه هاتف محمول وتم عمل محضر وإحالته للشؤون القانونية، وأشار تقرير اللجنة إلى أنه فى منطقة القاهرة الأزهرية تم ضبط طالب بلجنة المرج فى مادة البلاغة ومعه هاتف محمول وتم تحرير محضر وإحالته للشؤون القانونية.

 


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