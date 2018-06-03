video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر فى دستورية قانون يشرع البؤر الاستيطانية

الأحد، 03 يونيو 2018 09:10 م
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر فى دستورية قانون يشرع البؤر الاستيطانية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
القدس (أ ف ب)
إضافة تعليق

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، جلسة موسعة بحضور 9 قضاة لبحث إلغاء قانون استيطانى مثير للجدل إلى درجة رفض المدعى العام الدفاع عنه.

والقانون الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى فبراير 2017 يشرع بمفعول رجعى عددا من البؤر الاستيطانية التى لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وأثار موجة إدانات دولية.

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدمت التماسا للمحكمة باسم 17 مجلسا محليا فلسطينيا للطعن فى دستورية القانون.

وفى أغسطس قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها.

والأحد تولى المحامى هاريل أرنون الدفاع عن القانون بدلا من المدعى العام أفيخاى ماندلبليت الذى حذر الحكومة من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ونقلت الإذاعة الرسمية الاسرائيلية عن ارنون قوله امام المحكمة إن الغاء قانون اقره البرلمان يشكل "تحريضا على انقلاب ضد هذه الادارة".

واعتبر ارنون إن الغاء القانون سيشكل "اجتزاء لسيادة الكنيست".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين: إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها لتحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة

الجامعة العربية تطالب الأرجنتين بالتراجع عن لعب مباراة مع منتخب إسرائيل بالقدس

الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تتعمد تعريض الأسرى المرضى لانتهاكات طبية

اسرائيل

اخبار اسرائيل

محكمه اسرائيليه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة