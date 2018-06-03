المتحدث باسم الجيش الليبى: دخلنا أكبر أحياء درنة ونحاصر بقايا داعش والقاعدة

كتب إبراهيم حسان

قال العميد أحمد المسمارى، إن أغلب قيادات الإرهابيين تم القضاء عليهم فى ليبيا، وهذا ما أربك أعضاء هذه العصابات.

وأضاف المسمارى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية سكاى نيوز عربية، إن الجيش الليبى، يقوم بإبطاء هجماته لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال، مؤكدا أن حماية المدنيين والممتلكات العامة أولوية، وهذا ما يؤخر القضاء على الإرهابيين.

وأشار المسمارى، إلى أن الجيش دخل أكبر أحياء مدينة درنة وهو يتقدم بشكل ثابت، كما يحاصر تنظيم القاعدة وبقايا داعش فى درنة بدعم من الأهالى، مبينا أن القاعدة تحالفت من تنظيم الإخوان وداعش فى مواجهة الجيش الليبى.