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الكهرباء: الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية لأرضية بـ"جنوب القاهرة" بنسبة 95%

الأحد، 03 يونيو 2018 11:36 ص
الكهرباء: الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية لأرضية بـ"جنوب القاهرة" بنسبة 95% الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المهندس حسام عفيفى، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير بالشركة، وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات، والضبطية القضائية.

وأكدت وزارة الكهرباء فى بيان لها اليوم، أنه حول الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، تم إحلال وتوسعة عدد من أكشاك التوزيع حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (532) محولات + (167) كشك معدنى ، (380) لوحة جهد متوسط ، (384) لوحة جهد منخفض، وبالنسبة لشبكة الجهد المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ (671) عامود، (410,41) كم من الموصلات الهوائية و(1144,59) كم كابلات.

وأوضح البيان، إلى أن الشركة أنتهت من  تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بنسبة تنفيذ وصلت إلى  حوالى 95,2%، موضحاً أن هناك بعض الاعتراضات من الأهالى تؤثر على نسبة التنفيذ.

و أضاف البيان ، أن نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 30 أبريل الماضى للقضاء على سرقات التيار بلغت حوالى 4210 محضر ، وبلغ إجمالى ما تم سداده بقيمة تصل إلى حوالى 35,664 ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها ، مشدداً على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال  قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

 

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء




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