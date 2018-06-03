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الأحد، 03 يونيو 2018 03:22 م
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الصين تطلق خدمة جديدة للطلاق بين الأزواج عبر "الماسنجر"

الأحد، 03 يونيو 2018 02:01 م
الصين تطلق خدمة جديدة للطلاق بين الأزواج عبر "الماسنجر" برنامج وى شات الصينى
كتب: هانى محمد
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بدأت الصين باختبار خدمة جديدة تسمح بإرسال طلبات الطلاق عبر ماسنجر" WeChat" الشهير.

 

وللاستفادة من هذه الخدمة يمكن للزوج الراغب فى الطلاق أو الزوجة الراغبة فى إرسال طلبات الطلاق أن يدخل إلى "WeChat"، ومن ثم يضغط على زر الخدمة المخصص لهذه الخدمة ويدخل بياناته الخاصة ويضغط على زر الإرسال، لتقوم الجهات المعنية بعدها بمعاينة الرسالة ودراسة طلبه.

 

وقالت شبكة "روسيا اليوم"، إنه يتم اختبار هذه الخدمة فى مقاطعة "قواندونج" الصينية حاليا، لكن من المتوقع أن تصبح متاحة قريبا فى العديد من مناطق الصين.

 

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأزواج الراغبين بالاستفادة من تلك الخدمة عليهم أولا الحصول على موافقة خبراء الأسرة الذين يمكن التواصل معهم عبر برنامج  "WeChat" أيضا.

 


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