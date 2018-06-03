الصحة لـ"مجلس الوزراء": عقار سوفالدى آمن تماما ولا يسبب السرطان

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بأن استخدام عقار «سوفالدي» المخصص لعلاج فيروس سى له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أن عقار "سوفالدي" آمن تماماً ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار السوفالدي وإصابته بالسرطان حيث أن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي والذي يكون في أخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4.

وتابعت الوزارة بأن أي مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سي لابد بعد شفائه أن يجرى متابعته كل 3 إلى 4 شهور، لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي.

وأوضحت الوزارة أنه من المعروف في حالة الإصابة بفيروس سي أن ما بين 75% إلى 85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، و20% إلى 30% من هؤلاء المرضى ينتهى بهم الحال في خلال 20 إلى 30 سنة بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجة الرابعة (F4)، ومن هؤلاء 5% إلى 10% يصابون بالسرطان أى أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء فى وجود فيروس سي أو عدم وجوده.

وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الذين حالاتهم (F0) و(F1) و (F2) و(F3) ولا يعانون من تليف لا يحتاجون إلى متابعة بعد الشفاء من الفيروس، أما المرضى (F4) مع وجود التليف، بعد الشفاء يستمر التليف وهذا من الممكن أن يؤدى إلى سرطان بنسبة 5% في العام من مرضى التليف بالرغم من الشفاء من الفيروس.