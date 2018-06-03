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الشرطة النسائية تحمى الفتيات بمحيط مدارس الثانوية للبنات

الأحد، 03 يونيو 2018 12:41 م
الشرطة النسائية تحمى الفتيات بمحيط مدارس الثانوية للبنات امتحانات الثانوية العامة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تشهد محيط مدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، انتشار للشرطة النسائية خاصة بمدارس البنات، لمنع التحرش والمضايقات.
 
 
وتحرص الشرطة النسائية على حماية الفتيات من أية مضايقات، فضلاً عن انتشار الشرطة النسائية في محطات المترو الذى يستقله عدد كبير من الطالبات.
 
 
 
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 3 يونيو الجارى، وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر  قرابة 656  طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام، يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة، و264 ألفا و697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

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