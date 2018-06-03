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السلطات السورية تعثر على ألغام وعبوات ناسفة ببلدتى يلدا وببيلا جنوب دمشق

الأحد، 03 يونيو 2018 02:10 م
السلطات السورية تعثر على ألغام وعبوات ناسفة ببلدتى يلدا وببيلا جنوب دمشق الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
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عثرت السلطات السورية المختصة، اليوم الأحد، خلال تمشيط بلدتى يلدا وببيلا جنوب دمشق، على عبوات ناسفة وألغام وقذائف متنوعة وشبكة من الأنفاق والخنادق المتصلة من مخلفات الإرهابيين الذين تم إخراجهم إلى شمال سورية.

وأفاد المراسل الحربى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، من جنوب دمشق، بأن وحدات الهندسة فى الجهات السورية المختصة تواصل عملية تمشيط بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم والمزارع المحيطة التى تم إخراج الإرهابيين منها إلى شمال سوريا، حيث عثرت اليوم على عدد من العبوات الناسفة والألغام والقنابل اليدوية والأقنعة الواقية من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المراسل، أنه خلال عملية استكمال تمشيط بلدة ببيلا ضبطت عناصر الهندسة خندقا موصولا بنفق بطول نحو 1 كليومتر من مركز البلدة على اتجاه حى سيدى مقداد، حفره الإرهابيون بين المنازل وتحتها وكانوا يستخدمونه فى التنقل ونقل الأسلحة والذخيرة التى كانوا يستهدفون بها المناطق السكنية المجاورة، كما عثرت الجهات السورية المختصة بالتعاون مع الأهالى ولجان المصالحة، الأربعاء الماضى، على شبكة أنفاق وخنادق مقبية يصل طول بعضها نحو 700 متر وارتفاع مترين وعرض متر، حفرها الإرهابيون تحت الأبنية السكنية والمزارع فى بلدة بيت سحم وتمتد باتجاه مدينة جرمانا وطريق المطار وبلدة عقربا، إضافة إلى كمية من الذخائر المتنوعة وقذائف الهاون والأسلحة وعشرات العبوات الناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأعلنت بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم خالية من الإرهاب فى العاشر من الشهر الماضى، بعد رضوخ الإرهابيين لشروط الدولة السورية وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وإخراجهم إلى شمال سورية، وعلى أثرها عادت مئات العائلات إلى منازلها بعد دخول وحدات قوى الأمن الداخلى لممارسة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.


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