"الزراعة" زيادة معرض السلع الغذائية بمنافذها.. وتكثف رقابتها على الأسواق

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة المعروض من السلع الغذائية بالمنافذ التابع لها سواء كان لقطاع الإنتاج أو الجمعيات الزراعية أو الزراعات المحمية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم لضبط المخالفين.

قال المهندس أسامة رسمى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على توجيهات الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، تقرر زيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجات مختلفة من السلع الغذائية ومواد البقالة والخضر والفاكهة، وياميش رمضان بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، والعديد من المنتجات المطروحة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى خلال أيام رمضان الكريم بتشديد الرقابة البيطرية على أسواق اللحوم بالتنسيق مع الاجهزة المعنية، ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، ومتابعة توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.