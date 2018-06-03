video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 09:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفلبينى لخبير حقوقى بالأمم المتحدة: "اذهب للجحيم"

الأحد، 03 يونيو 2018 09:03 ص
الرئيس الفلبينى لخبير حقوقى بالأمم المتحدة: "اذهب للجحيم" الرئيس الفلبينى
رويترز
إضافة تعليق

 "اذهب للجحيم".. هكذا وجه الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى كلامه لأحد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قال إن استقلال القضاء فى الفلبين معرض للخطر محذرا من التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد.

وكانت المحكمة العليا صوتت الشهر الماضى لصالح إقالة كبيرة القضاة ماريا لورديس سيرينو التى وصفها دوتيرتى "بالعدوة" لتصويتها ضد مقترحات حكومية مثيرة للجدل. وعزت المحكمة قرار إقالتها إلى مخالفات فى طريقة تعيينها.

وقال دييجو جارسيا سايان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين يوم الجمعة إن إقالتها تبعث برسالة مخيفة لقضاة آخرين فى المحكمة العليا وأعضاء السلطة القضائية.

وقال دوتيرتى فى مؤتمر صحفى فى وقت متأخر مساء أمس السبت قبل مغادرة البلاد فى زيارة رسمية لكوريا الجنوبية "ابلغوه ألا يتدخل فى الشؤون الداخلية لبلادى. يمكنه أن يذهب للجحيم".

ويُعرف عن دوتيرتى تحديه للضغط الدولى وهجومه اللاذع على منتقديه. وهاجم على الأخص الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج إطار القانون أجنيس كالامار لانتقادهما الحرب الدامية التى شنتها البلاد على المخدرات والتى تعد أبرز برامج دوتيرتى للسلامة العامة.

وسيرينو هى أول كبيرة قضاة يقيلها زملاؤها وكانت صوتت ضد عدد من مقترحات دوتيرتى بما فى ذلك تمديد فرض الأحكام العرفية فى جنوب الفلبين المضطرب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفلبين: تم إبلاغ بكين بـ"الخطوط الحمراء" فى بحر الصين الجنوبى

"تايم": بنجلاديش تشن حملة مكافحة شبيهة بحرب الفلبين على المخدرات

وزير خارجية الكويت: لا توجد خطة لصندوق التنمية لمنح قروض للفلبين

حكايات من الغرب.. رحلة امرأة من التعذيب فى الفلبين لتعقيدات المجتمع الأمريكى

صور. حريق هائل يلتهم 200 منزل بمنطقة عشوائية بمانيلا فى الفلبين

اخبار عالميه

الفلبين

الرئيس الفلبينى

الامم المتحده

دوتيرتى




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة