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الخطوط الجوية الأمريكية: ارتفاع فى أسعار التذاكر حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

الأحد، 03 يونيو 2018 11:46 م
الخطوط الجوية الأمريكية: ارتفاع فى أسعار التذاكر حال استمرار ارتفاع أسعار النفط الطيران الأمريكى
واشنطن (أ ش أ)
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قال الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، إنه يتوقع ارتفاعا فى أسعار تذاكر رحلات السفر حال استمرار أسعار النفط فى الارتفاع.

واستدرك دوج باركر قائلا " لكنى لا أظن أن هذا سيحدث فى المستقبل القريب" ، حسبما نقلت صحيفة (ذى هيل).

وجاءت تصريحات باركر بعد أن سجلت أسعار النفط الأمريكى أعلى مستوى لها على مدى أربع سنوات الشهر الماضى عند 70 دولار للجالون ، كما زادت أسعار الغاز فى محطات الخدمة.

وفى أبريل الماضى ، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تسجل أسعار الغاز فى الصيف أعلى مستوياتها على مدار أربع سنوات ، ويرجع ذلك فى جزء منه الى ارتفاع أسعار النفط الخام.

 


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