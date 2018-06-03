الخطوط الجوية الأمريكية: ارتفاع فى أسعار التذاكر حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، إنه يتوقع ارتفاعا فى أسعار تذاكر رحلات السفر حال استمرار أسعار النفط فى الارتفاع.

واستدرك دوج باركر قائلا " لكنى لا أظن أن هذا سيحدث فى المستقبل القريب" ، حسبما نقلت صحيفة (ذى هيل).

وجاءت تصريحات باركر بعد أن سجلت أسعار النفط الأمريكى أعلى مستوى لها على مدى أربع سنوات الشهر الماضى عند 70 دولار للجالون ، كما زادت أسعار الغاز فى محطات الخدمة.

وفى أبريل الماضى ، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تسجل أسعار الغاز فى الصيف أعلى مستوياتها على مدار أربع سنوات ، ويرجع ذلك فى جزء منه الى ارتفاع أسعار النفط الخام.