الحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد حريق بعيادة تجميل بالمهندسين

كتبت عبد الرحمن سيد- دينا الحسيني - تصوير صلاح الرشيدى

دفعت الحماية المدنية بالجيزة، بعدد كبير من سيارات الإطفاء وصل إلى 5سيارات مزودة بسلالم هيديروليكية، لإخماد حريق شب داخل عيادة تجميل ببرج الأطباء بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.

وقال مصدر أمنى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الحريق شب داخل غرفة بعيادة طبيب تجميل بالطابق الـ21 من العقار، وتم السيطرة علي الحريق قلب وصوله لباقى المبنى، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى عقار سكنى فى المهتدسين، وتم الدفع بسيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.































































