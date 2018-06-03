الحكومة تنفى إيقاف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة نهائيا

كتبت هند مختار

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة الكهرباء تعليمات لشركات التوزيع بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يُصدر عنها أى تعليمات حول هذا الشأن، مشددةً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 يلزم جميع القطاعات المعنية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار فى تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية حتى 30 يونيو المقبل وفق شروط وضوابط محددة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسى من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمبانى المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقى التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائى، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلاً عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تؤدى إلى أعطال تُكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات​، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالى 1.7 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة فقط طبقاً للضوابط والاشتراكات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية. حيث يقوم المشترك بشحن العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من أى شركة أخرى، مع العلم بأن كروت الشحن غير مرتبطة بمدة صلاحية، فمثلاً المستهلك الذى يقوم بشحن العداد بمبلغ 100 جنيه ولم يستهلك سوى 50 على مدى الشهر، يتم ترحيل باقى المبلغ للشهر التالى.