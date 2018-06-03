video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى إيقاف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة نهائيا

الأحد، 03 يونيو 2018 03:42 م
الحكومة تنفى إيقاف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة نهائيا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة الكهرباء تعليمات لشركات التوزيع بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يُصدر عنها أى تعليمات حول هذا الشأن، مشددةً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 يلزم جميع القطاعات المعنية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار فى تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية حتى 30 يونيو المقبل وفق شروط وضوابط محددة.

 

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسى من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمبانى المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقى التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائى، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلاً عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تؤدى إلى أعطال تُكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالى 1.7 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة فقط طبقاً للضوابط والاشتراكات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية. حيث يقوم المشترك بشحن العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من أى شركة أخرى، مع العلم بأن كروت الشحن غير مرتبطة بمدة صلاحية، فمثلاً المستهلك الذى يقوم بشحن العداد بمبلغ 100 جنيه ولم يستهلك سوى 50 على مدى الشهر، يتم ترحيل باقى المبلغ للشهر التالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تنفى زيادة الضرائب لتحديث وتطوير منظومتى الضرائب والجمارك

الحكومة تنفى إنشاء سجن فى العاصمة الإدارية الجديدة

"التربية والتعليم" توضح حقيقة تقليص أعداد الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة

"التربية والتعليم" عن شائعة زيادة الثانوية العامة لـ4 سنوات: هتفضل 3

الصحة لـ"مجلس الوزراء": عقار سوفالدى آمن تماما ولا يسبب السرطان

الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر المنجبة أكثر من طفلين

الكهرباء

عدادات الكهرباء

مجلس الوزراء

مصر




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة