الجيش الروسى يوزع 5 أطنان من المواد الغذائية فى ضواحى دمشق

موسكو (أ ش أ)

أفاد ممثل المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أندريه أداميس اليوم الأحد، بقيام العسكريين الروس بتوزيع أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية فى ضاحية دمشق - يلدا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أداميس قوله للصحفيين "اليوم، يقوم مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة بعمل إنسانى فى بلدة يلدا، حيث يوزع على السكان المحليين المواد الغذائية الضرورية كالمعلبات والحبوب والمياه، وبلغ مجموع ما تم توزيعه أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية".

ويساعد طلاب جامعة دمشق الجيش الروسى فى توزيع المساعدات الإنسانية حيث قالت المتطوعة والطالبة نور حمو:" جئنا إلى هنا للحد من معاناة شعبنا، بالمشاركة فى هذه العملية، والمشاركة فى بناء سوريا الجديدة".

يذكر أن تحرير الغوطة الشرقية تم بمساعدة المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتحاربة فى سوريا فى أبريل الماضي، تحرير الغوطة الشرقية، ومنطقة شرق القلمون شمال دمشق.