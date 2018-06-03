التعليم: 9000 "مصحح "بـ11 كنترولا يبدأون بـ"عربى الثانوية" غدا

كتب محمود طه حسين

امتحان اللغة العربية 2018

تابع خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، تقدير الدرجات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، الخاص بتقدير درجات كنترول السنية، استعدادا لتقدير درجات اللغة العربية غدا الإثنين.

قال نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك 9000 مقدر درجات بأحد عشر كنترولا، ويستمرون حتى نهاية تقدير مادة التربية الدينية.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة علمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة علمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.