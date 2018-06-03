التعليم: جار التأكد من صور امتحان العربى المتداول على صفحات الغش

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتبع صور أسئلة امتحان اللغة العربية المتداول عبر صفحات الغش الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق، للتأكد من صحة الأسئلة بالتنسيق مع اللجان الفنية لواضعى الامتحانات.

وكانت صفحة الغش لطلاب الثانوية العامة، وبعض الصفحات الأخرى تداولت صور زعموا أنها لامتحان اللغة العربية، والذى بدأ الطلاب أدائه صباح اليوم، كما زعم بعض الطلاب حصولهم على الامتحان عبر جروبات الواتس آب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.