"التربية والتعليم" توضح حقيقة تقليص أعداد الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التربية والتعليم بتقليص عدد أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية هذا العام، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تقليص أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية العامة واستمرار العمل بنظام البوكليت الذى تم تطبيقه العام الماضى وعدم إدخال أية تعديلات عليه.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة أنه كان هناك مقترح بأن يتم تقليص عدد الأسئلة فى بعض المواد خاصة الفيزياء والكيمياء؛ لكن بعد دراسة هذا الأمر مع مديرى عموم المواد والمسئولين فى الامتحانات تم رفض ذلك المقترح مراعاة لمصلحة الطالب؛ لأنه فى حالة تقليص عدد الأسئلة فإنه سيتم رفع درجات بعض الأسئلة الموجودة، لأن الدرجة الكبرى للمادة لم تتقلص هى أيضًا وهذا يعنى أن الطالب لو أخطأ فى إجابة سؤال من تلك الأسئلة فسيخسر عددًا أكبر من الدرجات أما مع التوزيعة التى كانت العام الماضى فإن الدرجات موزعة بنسب تجعل الفاقد فى الدرجات قليل للغاية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن اقتصار أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام على النماذج الاسترشادية التى رفعتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، مُؤكدة على أنه لم يصدر عن الوزارة أية تصريحات بهذا الشأن، حيث أنه تم مراعاة أن تغطى أسئلة امتحانات الثانوية العامة جميع أجزاء المنهج الدراسى بشكل كامل مع الاحتفاظ بسريتها وتأمينها بشكل جيد، مشيرة إلى أن تلك الشائعات تهدف للإضرار بمصلحة الطالب.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسى من النماذج الاسترشادية هو تدريب الطلاب وإعدادهم بشكل جيد لخوض الامتحانات، مؤكدة على أهمية تشجيع وتدريب الطلاب على تلك النماذج والتى تعد أحد أدوات التقييم الذاتى وتمكنهم من الوقوف على نقاط الضعف لديهم؛ لمعالجتها قبل بدء الامتحان.