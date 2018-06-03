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البورصة تختم تعاملاتها بارتفاع المؤشرات.. ورأس المال يرتفع 8.9 مليار جنيه

الأحد، 03 يونيو 2018 01:54 م
البورصة تختم تعاملاتها بارتفاع المؤشرات.. ورأس المال يرتفع 8.9 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 939.286 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول 129 مليون ورقة مالية بقيمة 668 مليون جنيه عبر تنفيذ  13 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 50.59% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.64%، والعرب على 15.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.72%.
 
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 502 ألف جنيه، 70.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 2.2  مليون جنيه، 54.5 مليون جنيه على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 16871 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 844 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2154 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.
 

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