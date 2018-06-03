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الإليزيه: ميركل "تقترب من وجهات النظر الفرنسية" حول الاتحاد الأوروبى

الأحد، 03 يونيو 2018 09:01 م
الإليزيه: ميركل "تقترب من وجهات النظر الفرنسية" حول الاتحاد الأوروبى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
باريس (أ ف ب)
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أعلن قصر الإليزيه الأحد، فى ضوء تصريحات المستشارة الألمانية فى مقابلة معها الأحد، أن أنجيلا ميركل "تقترب من وجهات النظر الفرنسية" حول إصلاح الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو.

وأضاف الإليزيه أن إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل سيعقدان لقاء ثنائيا على هامش مجموعة السبع فى كندا فى الثامن والتاسع من يونيو لمواصلة محادثاتهما فى هذا الملف.

وأعلنت ميركل الأحد، أنها تدعم مبدأ موزانة استثمارات لمنطقة اليورو وإن كانت قيمتها أقل مما كانت ترغب باريس وكذلك نظاما للقروض للدول التى تواجه صعوبات.

وقالت الرئاسة الفرنسية "إنه خطوة إيجابية تدل على الألتزام الأوروبى للمستشارة وحكومتها"، وأضافت أنها السبيل الوحيد لتوطيد منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى. إننا ملتزمون كليا بذلك مع مستوى الطموح نفسه".

وتابع المصدر أن على البلدين "العمل أكثر فى الأسابيع المقبلة" للإعداد لخارطة طريق مشتركة.

واقترحت ميركل إنشاء صندوق نقد أوروبى لمساعدة الدول التى تواجه صعوبات مقابل مراقبة دقيقة وهو اقتراح لم يعط الإليزيه بعد ردا عليه.

كما أيدت اقتراح نظيرها الفرنسى بتشكيل قوة تدخل أوروبية مشتركة.

ويعتبر الإليزيه أن هذه المواقف تدل على تغيير فى النهج الألمانى.

 


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