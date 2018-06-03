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الأحد، 03 يونيو 2018 03:09 ص
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اغتيال مرشحة لعضوية بلدية فى المكسيك قبل شهر من الانتخابات

الأحد، 03 يونيو 2018 02:00 ص
اغتيال مرشحة لعضوية بلدية فى المكسيك قبل شهر من الانتخابات الشرطة المكسيكية
أوكساكا (أ ف ب)
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قُتلت مرشحة لعضوية مجلس بلدى فى جنوب المكسيك بالرصاص فجر السبت، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقتلت باميلا تيران المرشحة عن الحزب الثورى المؤسساتى الحاكم فى جوتشيتان فى ولاية واخاكا مع المصورة ماريا دل سول كروز وشخص ثالث لدى خروجهم من أحد المطاعم.

وباميلا هى ابنة خوان تيران، زعيم كارتيل للمخدرات فى منطقتها، وهو مسجون منذ 2017 لادانته بارتكاب الجريمة المنظمة.

وتولت كروز قضايا السكان الأصليين فى حكومة ولاية واخاكا، ويعتقد أن الشخص الثالث الذى قتل هو حارس شخصى.

واغتيل هذا العام أكثر من 30 سياسيا فى المكسيك.

ويبدو أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من حزب "مورينا" اليسارى والذى يترشح للمرة الثالثة للرئاسة المرشح الأوفر حظا للفوز فى التصويت الذى يجرى بدورة وحيدة وسط إحباط جراء تفشى الفساد وارتفاع قياسى فى نسب الجرائم وضعف الاقتصاد.

واظهر استطلاع أجرى مؤخرا ان مرشح الحزب الحاكم خوسيه أنطونيو ميدى سيحصل على 19 % من الأصوات بينما سيحصل المستقل خايمى رودريجيز على نسبة 3 %.

 


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