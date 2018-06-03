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اتفاق يابانى كورى جنوبى أمريكى لمواصلة الضغط على بيونج يانج

الأحد، 03 يونيو 2018 02:06 م
اتفاق يابانى كورى جنوبى أمريكى لمواصلة الضغط على بيونج يانج وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا
رويترز
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قال وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا، اليوم الأحد، إن اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقت على ضرورة مواصلة الضغط على كوريا الشمالية قبل القمة المقررة بين زعيمى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان أونوديرا يتحدث عقب اجتماع ثلاثى جمعه بوزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس ووزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج موو على هامش منتدى أمنى فى سنغافورة.

وأضاف أن حل المشكلات المتعلقة بكوريا الشمالية يجب أن يكون دبلوماسيا لكن هذه الجهود يجب أن تساندها القوات الدفاعية فى البلدان الثلاثة.

وتريد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من كوريا الشمالية التخلص مع ترسانتها للأسلحة النووية فى مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وفى المقابل، تنظر قيادة كوريا الشمالية للأسلحة النووية باعتبارها أمرا ضروريا لبقائها حسبما هو مُعتقد، ورفضت نزع الأسلحة النووية من طرف واحد.

 

 


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