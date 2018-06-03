إندونيسيا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لهجوم على برلمان محلى

رويترز

قالت شرطة مكافحة الإرهاب فى إندونيسيا إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص فى مداهمة لجامعة فى مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة حيث صادرت عبوات ناسفة.

وقال سيتيو واسيستو المتحدث باسم الشرطة الوطنية فى بيان إن السلطات تشتبه فى أن الرجال الثلاثة خططوا لمهاجمة البرلمان المحلى فى بيكانبارو عاصمة إقليم رياو.

وأضاف أنه أثناء مداهمة إحدى كليات جامعة رياو أمس السبت عثرت الشرطة على قنبلة أنبوبية وقنبلة يدوية بدائية ومواد ناسفة أخرى.

وتابع أن الشرطة عثرت أيضا على بندقية هوائية ومجموعات من الأقواس والسهام ومواد أخرى مثل نوع من السماد يمكن استخدامه لتصنيع متفجرات.

وكانت السلطات عبرت عن قلقها من تنامى التشدد داخل الجامعات فى إندونيسيا أكبر دول العالم الإسلامى من حيث عدد السكان. والشهر الماضى قتلت الشرطة بالرصاص أربعة رجال بعدما استخدموا سيوف الساموراى لمهاجمة ضباط عند مقر شرطة بيكانبارو.

وجاء ذلك الهجوم بعد سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها متشددون واستهدفت كنائس ومبنى للشرطة فى سورابايا ثانى أكبر مدن البلاد.

وقُتل نحو 30 شخصا فى هجمات سورابايا منهم 13 يشتبه بأنهم انتحاريون.