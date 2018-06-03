إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب مشاجرة ومصابين بين كلاً من طرف أول "ع ع م بالمعاش مصابا بجرح قطعى بالرأس، نجل عمه ع م ع عامل مصاباً بكدمات وسحجات بالظهر وجرح بالذراع الأيسر"، وطرف ثان "ح ح ا سائق مصاباً جرح قطعى بالرأس ، نجلا عمومته ، ع م ا ، ف ى ا لم يستجوبا"، تم نقل المصابين لمستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبسؤال الطرفين، اتهم كلاً منهم الآخر بالتعدى عليه، وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

