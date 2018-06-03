video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:01 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل
إضافة تعليق

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بحاجز خرسانى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص بالبحيرة.

 

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبوحمص بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية قصر المصرى اتجاه القاهره دائرة المركز.

 

وذلك أثناء سير سياره ملاكى قيادة "علاء .م.ش." 22 سنة عامل بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بحاجز خرسانى على جانب الطريق.

 

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و2 من مستقليها بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج  ولايمكن استجوابهم وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اجراءات مشددة لمنع الغش فى امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

ضبط 717 متهماً هاربًا من أحكام قضائية بالحبس بالبحيرة

ضبط 12 قضية تموينية خلال حملة أمنية على أسواق البحيرة

اخبار مصر

ابو حمص

اخبار الحوادث

حادث تصادم

الطريق الزراعى




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة