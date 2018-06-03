إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بحاجز خرسانى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبوحمص بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية قصر المصرى اتجاه القاهره دائرة المركز.

وذلك أثناء سير سياره ملاكى قيادة "علاء .م.ش." 22 سنة عامل بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بحاجز خرسانى على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و2 من مستقليها بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج ولايمكن استجوابهم وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.