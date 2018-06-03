إصابة لحام كاوتش بالتسمم لتناولة مبيد حشرى عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب لحام كاوتش بحالة تسمم إثر تناولة مبيد حشرى عن طريق الخطأ بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى الباجور العام "ا . ح . أ" 31 سنة لحام كاوتش مصابا بحالة تسمم إدعاء تناول مبيد حشرى وحالته العامة متوسطة وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص، وسؤاله قرر أنه حال قيامه برش مبيد حشرى بالمنزل استنشق بعضا منه وحدثت إصابته ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.