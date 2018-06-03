إصابة طفل بكسر فى الجمجمة عقب سقوطه من شرفة منزله بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب طفل بقرية طنبول الجديدة التابعة لمركز السنبلاوين بكسر فى الجمجمة بعد سقوطه من شرفة منزله أثناء اللهو فيه.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بوصول مصطفى عبد الوهاب 10 سنوات، ومقيم بقرية طنبول الجديدة إلى المستشفى مصابا بكسر فى الجمجمة.

وعلى الفور انتقل الرائد احمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه أثناء لهو الطفل داخل شرفة منزله الكائنة بالطابق الأول اختل توازنه وسقط ما أحدث إصابته، و بسؤال والده لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.