إصابة طالب بحالة تسمم نتيجة تناوله أقراص حفظ غلال فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب طالب بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم نتيجة تناوله أقراص حفظ غلال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة بركة السبع يفيد باستقبال مستشفى شبيين الكوم الجامعى م ع ع د.. طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً حالة تسمم وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال والفحص وسؤال خاله م ا ا ح بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بقيام نجل شقيقته بتناول الطعام دون غسل يده من آثار مبيد حشرى "قرص حفظ القمح" مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.