video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طالب بحالة تسمم نتيجة تناوله أقراص حفظ غلال فى المنوفية

الأحد، 03 يونيو 2018 07:56 م
إصابة طالب بحالة تسمم نتيجة تناوله أقراص حفظ غلال فى المنوفية اسعاف
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أصيب طالب بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم نتيجة تناوله أقراص حفظ غلال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة بركة السبع يفيد باستقبال مستشفى شبيين الكوم الجامعى م ع ع د.. طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً حالة تسمم وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال والفحص وسؤال خاله م ا ا ح بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بقيام نجل شقيقته بتناول الطعام دون غسل يده من آثار مبيد حشرى "قرص حفظ القمح" مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريق نشب بمظلة وأمتد إلى سيارة ملاكى

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تموين المنوفيه




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة