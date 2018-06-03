إخماد حريق فى منزل بالفشن ببنى سويف دون إصابات

بنى سويف أيمن لطفى

تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف بالتعاون مع الأهالى من السيطرة على حريق شب داخل منزل بقرية الحيبة بمركز الفشن جنوب بنى سويف دون وقوع إصابات.

وتلقى مركز شرطة الفشن بلاغا من أهالى قرية الحيبة دائرة المركز، باشتعال النيران داخل منزل يمتلكه محمد حسن مرسى "فلاح"، حيث انتقلت سيارة الإطفاء، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالى من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى باقى حجرات المنزل والمنازل المجاورة، وتبين أن الحريق نشب فى كميات من الأخشاب والبوص داخل إحدى حجرات المنزل وأتت النيران على الأثاث دون حدوث إصابات، و تحرر محضر بالواقعة.