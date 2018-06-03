video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخماد حريق فى منزل بالفشن ببنى سويف دون إصابات

الأحد، 03 يونيو 2018 02:18 م
إخماد حريق فى منزل بالفشن ببنى سويف دون إصابات حريق - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف بالتعاون مع الأهالى من السيطرة على حريق شب داخل منزل بقرية الحيبة بمركز الفشن جنوب بنى سويف دون وقوع إصابات.
 
وتلقى مركز شرطة الفشن بلاغا من أهالى قرية الحيبة دائرة المركز، باشتعال النيران داخل منزل يمتلكه محمد حسن مرسى "فلاح"، حيث انتقلت سيارة الإطفاء،  وتمكنت القوات بمساعدة الأهالى من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى باقى حجرات المنزل والمنازل المجاورة، وتبين أن الحريق نشب فى كميات من الأخشاب والبوص داخل إحدى حجرات المنزل وأتت النيران على الأثاث دون حدوث إصابات، و تحرر محضر بالواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع موظف مصابا بصعق كهربائى داخل محطة رى ببنى سويف

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار مصر

اخبار الحوادث

حوادث اليوم

حوادث مصر




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة