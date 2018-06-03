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الأحد، 03 يونيو 2018 04:57 م
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أوروجواى ترفض طرد دبلوماسيين روس بطلب من أمريكا على خلفية تسميم سكريبال

الأحد، 03 يونيو 2018 04:42 م
أوروجواى ترفض طرد دبلوماسيين روس بطلب من أمريكا على خلفية تسميم سكريبال سيرجى سكريبال
أ ش أ
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قالت نائبة رئيس أوروجواى ورئيسة مجلس الشيوخ بالدولة لوسيا توبولانسكى، إن الولايات المتحدة مارست الضغط على أوروجواى ، مطالبة إياها بطرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسى السابق، سيرجى سكريبال.

وأضافت توبولانسكى - خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين - " كانت لدينا واقعة منذ فترة ليست بعيدة عندما طالبتنا الحكومة الأمريكية بطرد دبلوماسيين روس بسبب الحادث الذى وقع فى بريطانيا، غير أننا رفضنا بمبدأ أننا لا يجب أن نتدخل فى شئون أى دولة أخرى".

وأضافت توبولانسكى - حسبما نقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - " نحن على يقين أن دولا أخرى فى أمريكا اللاتينية اتخذت الموقف ذاته".


وأشارت توبولانسكى إلى أن التقارير التى تخص حادث تسميم سكريبال كانت غير واضحة وتبدو كأنها مركبة.


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