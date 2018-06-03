أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب صباح اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) التى أوردت النبأ، أن أمير الكويت أعرب، خلال البرقية، عن خالص تهانيه بمناسبة أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، متمنيا له كل التوفيق والسداد، لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء فى البلد الشقيق، وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه الشعب المصرى من نمو وازدهار، راجيا له موفور الصحة والعافية، وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، المزيد من التطور والنماء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، أعرب خلالها عن خالص تهانيه، بمناسبة تأديته اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

وبعث كذلك رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسى.