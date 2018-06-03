أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولاية ثانية يتصدر اهتمامات صحف الإمارات

أبوظبى(أ ش أ)

سلطت صحف دولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية.

وذكرت صحيفة "الاتحاد"، فى افتتاحيتها تحت عنوان "الإمارات سند لمصر" أن الإمارات ستقف بكل قوة بجانب مصر إيمانا منها بأن استقرارها استقرار لكل العرب، فهذه وصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدى اليمين الدستورية أمس إيذانا ببدء فترة رئاسته الثانية، وينظر المصريون ومعهم العرب المحبون لمصر بتفاؤل كبير إلى المرحلة المقبلة فى حياة الشعب المصرى الذى تحمل فواتير باهظة من أجل أن يمر من عنق الزجاجة ويزيل آثار الإخوان الإرهابيين وما يسمى "الربيع العربي" الذى كان يهدد بإعادة البلاد عشرات السنين إلى الخلف.

وشددت "الاتحاد" فى ختام افتتاحيتها، على أن الشعب المصرى بقيادة الرئيس السيسى يسير من حسن إلى أحسن فى كل المجالات وقد تجاوز المرحلة الصعبة بدعم ومساندة الأشقاء وعلى رأسهم الإمارات وآن الأوان لأن يجنى الثمار ويتخلص من كابوس فظيع جثم على صدره حينا من الدهر، كما أن حرب الشعب المصرى ضد الإرهاب توشك أن تضع أوزارها ويتم إعلان النصر النهائى على هذه الآفة الخطيرة.

فى نفس السياق، وتحت عنوان "مصر العزيزة"، قالت صحيفة "الوطن": أن الرئيس السيسى أدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية فى الوقت الذى استعادت فيه مصر مكانتها وموقعها الدولى الكبير وتجاوزت بوعى شعبها وحكمة قيادتها المطبات الخطرة التى عانتها قبل سنوات وسددت ضربات قاضية لجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى حاولت الاستيلاء على السلطة فى مصر وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت الصحيفة، أن مصر العزيزة تمضى اليوم بثقة نحو ما فيه صالح شعبها فى ظل قيادتها وصحوة جيشها وقد استعادت دفة المبادرة للقيام بكل ما يجنب مصر المخاطر ويبدد التهديدات ويقهر التحديات لأن النوايا والمخططات التى تم العمل عليها وتستهدف مصر كبيرة جدا والجميع يعرف نوايا القائمين عليها ومن الذين عملوا على تحقيقها لكنها فشلت جميعها فى إحداث الفوضى والاضطرابات التى كانت تعول عليها فى مصر.

وأشارت إلى أن مصر اليوم عادت لتقوم بدورها العربى وتبنى قضايا الأمة والدفاع عنها وتبنيها دوليا والتأكيد على أهمية إنجاز الحلول التى تعطى الحقوق لأصحابها وتعارض بكل قوة التدخلات الخارجية فى شؤون الدول العربية وتؤكد ضرورة التصدى لها وتبديد نواياها والقضاء على أدواتها ولاشك أنها بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجى انطلاقا من الحرص الشديد على الأمة قد أكدت مواقفها تلك على أرض الواقع خاصة لرفضها القاطع لأى تواجد إيرانى أو تدخل فى شؤون الدول العربية وضرورة تحصين الدول العربية وسياداتها وقراراتها.

وأكدت "الوطن" فى ختام افتتاحيتها، أن سلامة مصر فيها سلامة للأمة فعندما تقوى وتكون بخير سيكون لذلك أفضل الأثر خاصة فى ظل عالم يموج بالأحداث المتسارعة والتطورات والمستجدات وما تحمله من مخاطر وتحديات وما يعنيه ذلك فى منطقة الشرق الأوسط بالتحديد البالغة التأثر والتأثير بالأحداث على المستوى العالمى برمته.