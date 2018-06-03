أباتشى العالمية تبدى اهتمامها بالمشاركة بـ"مزايدة البترول" بالصحراء الغربية

كتب أحمد أبو حجر

أبدى مسئولو شركة اباتشى العالمية للبترول اهتمامهم بالمشاركة فى المزايدة العالمية التى طرحتها الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز والطبيعى بـ 11 منطقة منها 5 مناطق بالصحراء الغربية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بوفد من الشركة يضم كل من براين فريد نائب رئيس الشركة للتسويق، وجرايدى ابلس نائب رئيس الشركة الاقليمى للعمليات والسلامة والصحة والمهنية بهيوستن، ومارك كونيكى مدير العمليات الاقليمى، وبات برينان المدير التجارى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الأحد فإن اللقاء تناول بحث برامج العمل الجارى تنفيذها حالياً فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية التى حققت فيها الشركة خلال فترة عملها فى مصر منذ أكثر من 22 عاماً العديد من النجاحات من خلال الشركتين المشتركتين خالدة وقارون اللاتى تعدان نموذجاً للاستثمار فى هذه المنطقة. كما تم خلال اللقاء استعراض جهود الشركة لزيادة انتاجها من الزيت الخام والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات.

تم خلال اللقاء استعراض برنامج عمل الشركة المكثف للاستكشاف فى منطقتى غرب كلابشة وغرب كنايس بعد اكتشاف بعض التراكيب الهامة المخطط الحفر بها خلال الفترة القادمة بعد نجاح تجربة البحث السيزمى المتقدم فى هذه المناطق.

كما تم استعراض برنامج الحفر الطموح فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية التى سيبدأ الحفر بها خلال الربع الثالث من هذا العام، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج خلال 6 أشهر من الحفر.

وأشاد الوزير بالتنسيق والتعاون المثمر بين الشركة وقطاع البترول الذى أسفر عن تعظيم المصالح المشتركة.

ومن جانبهم أكد مسئولى شركة أباتشى العالمية اهتمامهم بتوسيع نشاطهم فى مصر وضخ الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع قطاع البترول لزيادة الإنتاج وأن تكون لاعباً رئيسياً لإنتاج الزيت الخام فى مصر.