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آلاف المتظاهرين ينظمون مسيرة عبر جسر بروكلين بنيويورك ضد العنف المسلح

الأحد، 03 يونيو 2018 08:26 ص
آلاف المتظاهرين ينظمون مسيرة عبر جسر بروكلين بنيويورك ضد العنف المسلح مظاهرات فى نيويورك ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)
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شارك آلاف من المتظاهرين فى مسيرة عبر جسر بروكلين بنيويورك فى احتجاج على العنف المسلح.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - على موقعها الإلكترونى - أن المتظاهرين ساروا الليلة الماضية عبر الجسر ثم تجمعوا فى مانهاتن وارتدى معظمهم اللون البرتقالى لإظهار دعمهم للتوعية بالعنف ضد السلاح.

وأضافت الصحيفة أن هذه المسيرة من ضمن عدة مسيرات تنظم فى فى أنحاء البلاد احتجاجا على العنف المسلح وحث المشرعين على تمرير قيود على السلاح.

وتأتى هذه المسيرات بعد تكرار عمليات إطلاق النار داخل مدارس أمريكية، فقد وقعت 18 عملية إطلاق نار فى عام 2018، من بينها العملية الأخيرة فى مدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية.

 


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العنف المسلح

نيويورك

مسيره عبر جسر بروكلين

جسر بروكلين




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