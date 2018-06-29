7 معلومات عن خطة "الأوقاف" التوعوية لمواجهة الزيادة السكانية

كتب – إسماعيل رفعت

خطة جديدة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية تجوب القرى والنجوع للحد من عشوائية الانجاب، ضمن سلسلة قوافل برنامج عمل موحد ضم عدد من البنود هى كالتالى..

1 - 100 داعية يجوبون القرى والنجوع المدرجة بالزيادة المرتفعة لتوعيتها.

2 - دورس مسائية بالمساجد يومى الاثنين والأربعاء أسبوعيا بانتظام.

3 - قوافل تزور الاندية والوحدات الصحية والتجمعات السكنية لعرض الافكار وسبل الحل.

4 - تدريب الدعاة لمدة 3 أيام حول المشكلة وسبل الحل ورأى الشرع.

5 - ضم واعظات فى المرحلة الثانية للحملات التوعوية لضمان حسن التأثير على العنصر النسائى.

6 - تعميم الحملات على كل المحافظات فى المرحلة الثالثة لخلق رأى عام وتأثير قوى.