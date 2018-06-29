7 معلومات عن خطة "الأوقاف" التوعوية لمواجهة الزيادة السكانية

خطة جديدة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية تجوب القرى والنجوع للحد من عشوائية الانجاب، ضمن سلسلة قوافل برنامج عمل موحد ضم عدد من البنود هى كالتالى..
1 - 100 داعية يجوبون القرى والنجوع المدرجة بالزيادة المرتفعة لتوعيتها.
2 - دورس مسائية بالمساجد يومى الاثنين والأربعاء أسبوعيا بانتظام.
3 - قوافل تزور الاندية والوحدات الصحية والتجمعات السكنية لعرض الافكار وسبل الحل.
4 - تدريب الدعاة لمدة 3 أيام حول المشكلة وسبل الحل ورأى الشرع.
5 - ضم واعظات فى المرحلة الثانية للحملات التوعوية لضمان حسن التأثير على العنصر النسائى.
6 - تعميم الحملات على كل المحافظات فى المرحلة الثالثة لخلق رأى عام وتأثير قوى.
7 - القوافل تتحرك بتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووزارة الصحة والسكان.
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