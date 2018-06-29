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7 معلومات عن خطة "الأوقاف" التوعوية لمواجهة الزيادة السكانية

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:00 ص
7 معلومات عن خطة "الأوقاف" التوعوية لمواجهة الزيادة السكانية وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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خطة جديدة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية تجوب القرى والنجوع للحد من عشوائية الانجاب، ضمن سلسلة قوافل برنامج عمل موحد ضم عدد من البنود هى كالتالى..
 

1 - 100 داعية يجوبون القرى والنجوع المدرجة بالزيادة المرتفعة لتوعيتها.

2 - دورس مسائية بالمساجد يومى الاثنين والأربعاء أسبوعيا بانتظام.

3 - قوافل تزور الاندية والوحدات الصحية والتجمعات السكنية لعرض الافكار وسبل الحل.

4 - تدريب الدعاة لمدة 3 أيام حول المشكلة وسبل الحل ورأى الشرع.

5 - ضم واعظات فى المرحلة الثانية للحملات التوعوية لضمان حسن التأثير على العنصر النسائى.

6 - تعميم الحملات على كل المحافظات فى المرحلة الثالثة لخلق رأى عام وتأثير قوى.

7 - القوافل تتحرك بتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووزارة الصحة والسكان.


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