وزير الرى يفتتح الشهر المقبل مشروع حماية منطقة كاسيسى الأوغندية من الفيضانات

كتبت أسماء نصار

يفتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الشهر المقبل مشروع حماية منطقة كاسيسى بأوغندا، من الفيضانات والمقدم كهدية من الشعب المصرى للشعب الأوغندى بمنحة تقدر بنحو 4.5 مليون دولار حيث سيتم إفتتاح المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها بتكلفة 2.7 مليون دولار، والتجهيز للمرحلة الثانية من الحماية بمبلغ تقديرى 1.8 مليون دولار.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ أعمال التطهيرات على نهر نياموامبا بمقاطعة كاسيسى وتنفيذ أعمال الحماية باستخدام حوائط جابيونية عند أربعه مناطق حيوية على مجرى النهر لحمايتهم من أضرار الفيضان المدمر .

يشار إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية فى أبريل 2016، ويتم تنفيذه على عدة مراحل، و تم إسناد عملية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإحدى الشركات المصرية الكبرى العاملة فى أوغندا، و تم البدء الفعلى بالمشروع فى 13 مارس 2017، و يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع مهندس مصرى مقيم بدولة أوغندا بالتعاون مع طاقم إشراف مشترك مصرى أوغندى.

أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، أن هذا المشروع يعد بمثابة تتويج لعلاقات التعاون الثنائي مع دولة أوغند فى مجال الموارد المائية والرى، واستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة العاجلة فى تخفيف الأثار السلبية للفيضانات بمنطقة كاسيسى بغرب دولة أوغندا، والتي تعرضت فى السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التى أتت على الأخضر واليابس فى معظم مناطق مقاطعة كسيسى، وذلك نتيجة للإنهيارات الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة فى إتجاه التجمعات السكنية والمزارع و أماكن تربية المواشى والطيور، مما تسبب فى خسائر بشرية ومادية كبيرة ، حيث أبدت مصر استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساعدات الفنية لدرءم خاطر الفيضانات المدمرة التى حدثت فى منطقة كسيسى بمقاطعة روينزورى بغربأ وغندا.

الجدير بالذكر أن منطقه كاسيسى ، تعرضت خلال شهور مايو و أغسطس و نوفمبر عام 2017 لعدة فيضانات، حيث ضربت الفيضانات نهر نيامومبا في أيام متفرقه، و أدت الأعمال التى نفذتها مصر آنذاك إلى تجنيب منطقه كاسيسى خسائر كبيرة حيث تم تنفيذ أعمال الحفر والتطهيرات فى عده أحباس على مجرى النهر والتى تشمل عده مواقع حيوية هامه منها مدرسه بلومبيا و كوبرى شركه التعدين ومصنع شركه تيبت هيما و مستشفى كليمبى ومدرسه رود باريير، كما تناولت وسائل الاعلام الأوغندية الدور الفعال والهام للمشروع وتأثيره الإيجابي على المناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات من حمايه للأرواح والمنشآت العامة والخاصة.