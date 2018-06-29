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وزير الخزانة ينفى نية ترامب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:43 م
وزير الخزانة ينفى نية ترامب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين
واشنطن (أ ف ب)
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أكد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الجمعة، أنه "من المبالغة" القول إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يخطط للانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وقال منوتشين لشبكة فوكس معلقا على تقرير نشره موقع إكسيوس الإلكترونى "لن استخدم كلمتنا المفضلة عن الأخبار المضللة، لكن هذه مبالغة".

واضاف أن "الرئيس كان واضحا معنا ومع الآخرين، لديه مخاوف بخصوص منظمة التجارة العالمية. هو يعتقد انها تتضمن جوانب غير عادلة".

واوضح أنه رغم شكوى ترامب من أن الصين ودولا أخرى استخدمت قواعد المنظمة لمصلحتها فأننا "نركز على التجارة الحرة" و"كسر الحواجز" التجارية بين الدول.

وأفاد تقرير نشره موقع اكسيوس أن ترامب ابلغ كبار المسؤولين بنيته الانسحاب من المنظمة الدولية التى ساهمت بلاده فى تأسيسها والتى تحكم عادة لصالح الولايات المتحدة حين تلجأ واشنطن لها لتسوية أى أزمات تجارية.

لكن ترامب اشتكى مرارا من القواعد التجارية، واصفا منظمة التجارة الدولية بـ"الكارثة". كما ضرب القواعد الدولية عرض الحائط بفرض رسوم باهظة على الالومنيوم والصلب وعلى بضائع صينية تقدر بعشرات مليارات الدولارات تحت شعار الدفاع عن الأمن القومى الأمريكى.       

 


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