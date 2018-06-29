وزير الخارجية يلتقى نظيره الأوغندى على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، "سام كوتيسا" وزير خارجية أوغندا، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتوجيه الشكر لنظيره الأوغندى على تنازل بلاده عن استضافة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار بعد النزاع AUC-PCRD لصالح مصر.

وأضاف أن مصر تتطلع إلى الإسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين خاصة إنشاء المزرعة المشتركة وإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة 4 ميجاوات فى أوغندا، كما اقترح الوزير شكرى إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين من أجل إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية فى جميع المجالات.

وثمن الوزير الأوغندى العلاقات الثنائية بين مصر وبلاده، مؤكدا على تطلع أوغندا لتطوير العلاقات مع مصر فى جميع المجالات، متمنيا التوفيق والنجاح لمصر فى رئاستها للاتحاد الأفريقى العام المقبل، مستفسرا عن أولويات الرئاسة المصرية فى هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول اللقاء الوضع فى جنوب السودان على ضوء التطورات الأخيرة الخاصة بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى الخرطوم، وتطورات مفاوضات سد النهضة وحرص مصر على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.