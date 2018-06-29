وزيرا الصحة والمالية يبحثان "الاستدامة المالية" لقانون التأمين الصحى الجديد

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لبحث الملف المالى لقانون التأمين الصحى الجديد، وذلك بديوان عام وزارة المالية.

وأوضح وزارة الصحة فى بيان اليوم، أنه خلال اللقاء تم مناقشة ملف التمويل والذى سيمثل فى المنظومة الجديدة فى هيئة التمويل، بالإضافة إلى الاشتراكات والتحصيل، تمهيداً لتطبيق النظام فى محافظة بورسعيد.

وأضاف الوزارة أن وزير المالية أكدا على السعى قدماً بكل الامكانيات لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد والذى هو "حلم" للجميع، مع تقديم أعلى خدمة طبية للمواطنين.